Сенаторы предложат включить вакцину от коронавируса в программу ОМС и календарь прививок

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Комитет Совета Федерации по социальной политике в начале осенней сессии предложит Минздраву РФ включить вакцинацию от коронавируса в программу обязательного медицинского страхования и национальный календарь профилактических прививок, сообщил ТАСС во вторник член комитета, заслуженный врач России Владимир Круглый.

"Данный вопрос мы обсуждали в комитете. Мы в начале осенней сессии с такой инициативой будем выходить к Минздраву, уверен, что Минздрав это тоже поддержит. Несколько дней назад министр [здравоохранения РФ Михаил Мурашко] выступал и сказал, что вакцинация будет бесплатной для граждан, а если вакцинация будет бесплатной, то какой-то механизм должен быть - она должна быть включена в программу ОМС и национальный календарь прививок", - пояснил сенатор.

По мнению Круглого, реализация данной инициативы не требует разработки законопроекта, "это должен быть приказ Минздрава". Сенатор уверен, что именно вакцинация способна предотвратить возможную вторую волну коронавируса в РФ.

Календарь прививок включает в себя вакцинации против вирусного гепатита В, гемофильной, пневмококковой инфекции, гриппа, дифтерии, коклюша, кори, краснухи, полиомиелита, столбняка, туберкулеза, эпидемического паротита (свинки). Календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям предусматривает также вакцинацию против таких болезней, как бешенство, брюшной тиф, ветряная оспа, клещевой вирусный энцефалит, менингококковая инфекция, сибирская язва, туляремия, холера, чума.