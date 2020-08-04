Туристы с теплохода "Александр Суворов", где заразились члены экипажа, получат компенсации

ТАСС, 4 августа. Пассажиры теплохода "Александр Суворов", совершавшего круиз по Волге и задержанного в Нижегородской области из-за обнаружения коронавирусной инфекции у членов экипажа, получат компенсации. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе круизной компании "Водоходъ", которой принадлежит теплоход.

"Туристы, чей круиз был прерван в результате данного обстоятельства, получат компенсацию за несостоявшуюся часть маршрута", - отметили в пресс-службе, не уточнив размер выплат.

В компании пояснили, что получили информацию от управления Роспотребнадзора Нижегородской области о том, что у одного из пассажиров, ранее отдыхавшего на теплоходе, была выявлена коронавирусная инфекция. После этого сотрудники ведомства провели тестирование членов экипажа.

На теплоходе, который был возвращен в порт приписки в Нижний Новгород, проведена дезинфекция всех помещений, системы вентиляции и кондиционирования.

"После получения результатов проб и разрешения от Роспотребнадзора на дальнейшую деятельность, теплоход "Александр Суворов" вернется к выполнению рейсов по расписанию. Теплоход полностью укомплектован резервным экипажем, прошедшим тестирование на COVID-19. Ориентировочная дата возобновления перевозок - 4 августа", - добавили в пресс-службе.

Теплоход был задержан 1 августа в Нижегородской области, все пассажиры сошли на берег, их отправили автобусами по месту жительства, вручив постановления об обязательной двухнедельной самоизоляции. У девяти членов экипажа была выявлена коронавирусная инфекция, трое из них госпитализированы. Прокуратура проводит проверку о возможном нарушении прав пассажиров теплохода.