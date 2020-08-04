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Троих моряков нашли на необитаемом острове благодаря надписи SOS на песке

Мужчины 30 июля отплыли из атолла Пулават на семиметровой лодке и планировали преодолеть 43 км до атолла Пулап, однако сбились с курса

Трое пропавших мужчин были обнаружены на необитаемом острове в Тихом океане благодаря огромной надписи SOS на песке. Об этом сообщило Министерство обороны Австралии.

"Сообщение SOS, выделенное на пляже, было обнаружено с воздуха австралийскими и американскими самолетами во время поиска", - говорится в заявлении на сайте ведомства.

Мужчины 30 июля отплыли из атолла Пулават на семиметровой лодке и планировали преодолеть 43 км до атолла Пулап, однако сбились с курса. Остров, где обнаружили моряков, располагается в 190 км от места, где началось их плавание.

Состояние мужчин оценивается как удовлетворительное, военные обеспечили их водой и продуктами. 

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