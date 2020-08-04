В Удмуртии пройдет фестиваль для фотографов из разных регионов России

ИЖЕВСК, 4 августа. /ТАСС/. Первый всероссийский фестиваль "Моя Удмуртия" для 150 фотографов и видеографов со всей страны пройдет в Удмуртии с 25 по 27 сентября, мероприятие планируют сделать ежегодным, что позволит популяризировать внутренний туризм благодаря работам участников проекта, сообщили во вторник организаторы фестиваля, которые проводили ранее аналогичный конкурс на республиканском уровне.

"С 25 по 27 сентября 2020 года в Ижевске пройдет всероссийский фестиваль "Моя Удмуртия". Фестиваль объединит на одной площадке 150 молодых фотографов и видеографов из разных регионов страны. Фестиваль проводится на грант Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь). Его планируется проводить ежегодно, в разных регионах страны, популяризируя благодаря фото- и видеоконтенту внутренний туризм в России", - говорится в сообщении.

Как рассказала ТАСС автор проекта Елизавета Нарина, в прошлом году подобный фестиваль проводили для фотографов из Удмуртии. "В прошлом году проходил республиканский фестиваль "Моя Удмуртия", а всероссийский станет своего рода продолжением. К фотографии добавилось еще и видео", - сказала собеседница агентства.

Проект направлен на поддержку молодых авторов: он станет стартовой профессиональной площадкой и даст возможность заявить о себе и своем творчестве. Три дня для фотографов и видеографов будут проводить профессиональные мастер-классы, съемочные локации, тест-драйвы техники, осветительного оборудования и видеоаппаратуры. Участники смогут посещать в том числе онлайн-вебинары по основам мобильной фотографии и видеомонтажа. Как уточнила ТАСС программный директор проекта, фотограф Гульназ Гырдымова, список спикеров фестиваля пока уточняется. Кроме того, во время фестиваля проведут две фотовыставки - "Моя Удмуртия" и "Моя Россия".

"Итогом фестиваля станет создание всероссийского сообщества молодых фотографов и видеографов, где участники проекта будут иметь возможность обмениваться опытом и полезными знаниями в режиме онлайн", - добавили организаторы. Они пояснили, что местное сообщество фотографов уже существует в республике, в том числе благодаря ранее проведенному конкурсу "Моя Удмуртия". "Теперь эта площадка расширится на всероссийский уровень. Появится возможность общаться онлайн, в том числе в особом чате фестиваля", - пояснила Гырдымова.

В 2019 году в республике прошел конкурс для фотографов "Моя Удмуртия". Работы от авторов принимали по нескольким номинациям, среди которых "Удмуртия заряжает", "Калашников 100", "Сделано в Удмуртии", "Удмуртия в лицах", "Открывая Удмуртию". Были организованы поездки в гости к старообрядцам, марийцам, удмуртам. В фотостудии "Форум" состоялся мастер-класс по студийному свету, а 3-4 ноября свой мастер-класс провела амбассадор компании Fujifilm Елена Лисейкина. Всего мероприятия посетили более 250 человек, а на конкурс приняли около 3,5 тыс. фотографий.