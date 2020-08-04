Московские выпускники рассказали, как получить 100 баллов на ЕГЭ

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Основной этап сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ) для российских выпускников завершился в этом году 25 июля. В Москве высокие результаты на экзамене показали более 560 выпускников, некоторые из них поделились с ТАСС своими секретами успеха.

Максимальный балл по каждому предмету на ЕГЭ - 100. Накануне мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что 563 жителя Москвы во время основного этапа сдачи экзамена по четырем предметам набрали от 370 баллов и более. Он отметил, что "москвичи хорошо подготовились и сдали ЕГЭ, несмотря на дистанционное обучение", и поздравил выпускников и их наставников с успешным прохождением испытаний.

Следить за временем

Яков Углов, выпускник школы № 1095, на днях узнал о том, что уже зачислен в Российский химико-технологический университет им. Менделеева. Русский язык и математику он сдал на 98 и 82 балла соответственно, а химию - на 100.

"Готовясь к экзаменам, я думал, что самым сложным для меня будет экзамен по математике, а самым простым - экзамен по русскому языку, но оказалось все наоборот. Так получилось, что на русском языке я не рассчитал время, и впопыхах дописывал сочинение. Но все успел и сдал, я доволен. Математика меня не подвела, <…> задания были классическими, ничего неожиданного я не увидел. Собственно, написал их на тот балл, на который хотел", - рассказал он ТАСС.

Выпускник отметил, что в процессе подготовки к ЕГЭ не испытывал стресса, однако долгое ожидание экзамена из-за его вынужденного переноса в связи с пандемией коронавируса все же заставило немного понервничать. По его словам, напряжение уходит в момент получения заданий, когда остается только понимание того, что время ограничено, и нужно просто решать.

"Я бы посоветовал в процессе подготовки учиться следить за временем и контролировать то, за сколько вы решаете экзамен <…> Нужно готовиться к предмету, решать нестандартные задачи <…> И нужно верить в себя. <…> Экзамен проще, чем подготовка к нему", - отметил Углов, добавив, что сложные задания - "как головоломка, которую надо начать раскручивать, и дальше у тебя все получится".

Юноша также рассказал, что для подготовки ему достаточно было школьных занятий, а также самообучения, в ходе которого он решал задания из специальных сборников ФИПИ (Федеральный институт педагогических измерений). "Большую часть своего времени подготовки я уделял экзамену по химии. <…> Хотелось бы сказать большое спасибо моей учительнице по химии Скачковой Ольге Александровне и за ее труд", - сказал он и отметил, что дистанционное обучение способствовало успешной сдаче ЕГЭ, поскольку появилось время на самоподготовку.

Готовиться нужно заранее

Еще один выпускник - Кирилл Беляков из школы № 1547 планирует поступать в технический вуз, ему интересен ИТМО в Санкт-Петербурге, а также Высшая школа экономики, направление - программная инженерия. Экзамен по русскому языку он сдал на максимальные 100 баллов, по математике - 92, а выбранные физику и информатику - на 99 и 84 соответственно. "В написании они были все примерно одинаковыми для меня, а вот в плане подготовки сложнее всего был русский, потому что мне приходилось много чего запоминать и учить <…> Самый легкий, мне кажется, физика", - рассказал он ТАСС.

Подготовка проходила в основном в школе, а во время пандемии консультации и дополнительные занятия перешли в онлайн. Юноша выразил благодарность своим учителям по русскому языку - Ольге Косилиной и по математике - Марине Беляковой, которые активно готовили класс к испытаниям.

"Готовиться надо чем раньше, тем лучше. Сначала нужно понять, что из себя представляет ЕГЭ, что от тебя хотят в каждом задании, за что ставятся баллы, это очень важно, потому что можно очень хорошо знать предмет, но при этом написать плохо ЕГЭ. А чтобы хорошо сдать ЕГЭ, нужно прорешать как можно больше заданий, в которых помогут пособия, которые составляет ФИПИ, и быть уверенным в своих силах", - сказал он.

Илья Александров из Бауманской инженерной школы № 1580 сдал на 100 баллов математику и физику, по русскому языку до максимума не хватило всего шести баллов, его результат - 94, а по информатике он получил 92 балла. В его планах - поступление в Московский физико-технологический институт (МФТИ).

"Я сдавал русский язык, профильную математику, физику, информатику, потому что этот набор предметов дает широкие возможности выбора при поступлении на специальности, связанные с прикладной математикой. Для меня, наверное, как и для многих "технарей", самым сложным предметом был русский язык. <…> Самым легким мне показалась физика, я ее решил достаточно хорошо и быстро", - сказал он ТАСС.

Александров также считает, что лучше начинать готовиться к экзаменам заранее, "а не в последний год", участвовать в пробных ЕГЭ и олимпиадах. "В Бауманской инженерной школе у меня было серьезное погружение в физику и математику благодаря учителям по этим предметам, которые помогали готовиться к олимпиадам и ЕГЭ", - добавил выпускник, выразив благодарность педагогам по физике Лидии Бычневой и математике Светлане Хащининой.

Как выпустить "стобалльника"

У учителя русского языка школы № 1547 Ольги Косилиной в 2020 году ЕГЭ с максимальным результатом сдали восемь подготовленных ею выпускников двух классов. Она и сама сдала экзамен по своему предмету в 2018 году на 100 баллов. Педагог считает, что главное - систематическая и последовательная работа по предмету. "Руководствуюсь пониманием того, что русский язык - письменный предмет, поэтому большая часть урока - это письмо, только тогда знания и умения переходят в навык", - отметила Косилина.

Предпочтение она отдает скрупулезной работе над орфограммами и пунктограммами. "Давно в одной психологической статье прочитала о том, что лучшее запоминание происходит, когда ученик стоит, пишет и проговаривает правило <...> Выделение орфограмм и пунктограмм - использование условных обозначений при письме, причем, работу эту провожу регулярно и систематически. Получается, что два условия из трех, обозначенных психологами, выполняются: ребенок пишет и, обозначая орфограммы и пунктограммы, мысленно проговаривает правило", - пояснила Косилина.

По ее словам, такая работа формирует навык осознанного письма и орфографическую и пунктуационную зоркость, что является важным условием успешной сдачи экзамена. Немаловажно и знание структуры экзамена, отметила педагог, поскольку ученик должен четко осознавать, с каким языковым явлением он работает в каждом задании. Кроме того, помогают в подготовке к сдаче русского языка и уроки литературы. "Много пишем сочинений и творческих работ, это развивает письменную речь. Чтение, совершенствование письменной речи - вот что поможет успешно сдать ЕГЭ", - добавила Косилина.

ЕГЭ-2020

С 3 июля 2020 года в России проходил основной период ЕГЭ. Первыми состоялись экзамены по географии, литературе, информатике и информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ). В этом году в связи с пандемией досрочный этап ЕГЭ был отменен, а начало основного перенесено на более поздний срок.

Госэкзамен сдавали только те выпускники, которые планируют поступать в вузы. Также в этом году предусмотрена пересдача экзаменов в резервные дни основного периода или в дополнительный период только для тех участников, которые не смогли присутствовать на ЕГЭ или не завершили выполнение экзаменационных работ по уважительной причине, подтвержденной документально.