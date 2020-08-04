Власти Москвы: утечек данных из информационных систем правительства с начала года не было

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Утечек данных из информационных систем столичного правительства с начала текущего года не было, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе московского департамента информационных технологий (ДИТ).

"С начала 2020 года утечек данных из информационных систем правительства Москвы не происходило. Информационные системы правительства Москвы защищены в соответствии с действующими нормативными правовыми актами в области обеспечения безопасности государственных информационных систем и информационных систем персональных данных, имеют аттестат соответствия требованиям по безопасности информации", - сказали в пресс-службе.

Ранее издание "Коммерсантъ" сообщило, что мошенники пытаются продать личные данные - обезличенные номера паспортов - якобы участников электронного голосования по поправкам к конституции, проходившего в Москве и Нижегородской области с 25 по 30 июня. В департаменте не подтвердили изложенную в материале информацию.

"ДИТ Москвы системно мониторит интернет-пространство на предмет публикации подобной информации, в том числе в даркнет. База, о которой идет речь в статье, не имеет отношения к списку избирателей, зарегистрированных на дистанционное электронное голосование", - заключили в пресс-службе.