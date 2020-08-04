Власти Хабаровского края выделят более 8 млрд рублей на поддержку семей с детьми

ХАБАРОВСК, 4 августа. /ТАСС/. Семьи с детьми в Хабаровском крае в 2020 году получат поддержку на сумму более 8 млрд рублей, сообщили в пресс-службе регионального правительства во вторник по итогам заседания Координационного совета по проведению Десятилетия детства.

"Для этой категории - [для семей с детьми] - в крае действует 15 видов пособий, выплаты получают более 80 тыс. семей. На эти цели в текущем году предусмотрено 8,25 млрд рублей", - говорится в сообщении. Как уточнили ТАСС в пресс-службе правительства региона, в прошлом году на поддержку семей с детьми направили 4,9 млрд рублей, увеличение в том числе произошло за счет выплат семьям в условиях пандемии.

В Хабаровском крае действуют единовременные и ежемесячные выплаты при рождении первенца, введен региональный материнский капитал. Одной из востребованных мер поддержки в крае является и социальный контракт. За полгода контракты заключены с более чем 1 тыс. семей, большинство из которых многодетные или неполные. Средний размер выплаты по социальному контракту составил 24,6 тыс. рублей. На эти деньги можно открыть свое дело, завести личное подсобное хозяйство, пройти обучение новой профессии, также на полученные деньги можно отремонтировать жилье и хозпостройки, обеспечить посещение детьми школы.

Участвовавший в заседании врио губернатора Михаил Дегтярев обратил внимание на то, что к нему продолжают поступать вопросы жителей края, связанные в основном с социальной сферой. "Судя по обращениям, далеко не все семьи знают о том, что им положено. Рекомендую органам исполнительной власти наладить обратную связь. Нужно помогать людям и знать их проблемы. Необходимо сделать систему социальной поддержки более дружелюбной", - цитирует пресс-служба Дегтярева.

Также в ходе совещания обсудили вопрос предоставления участков для многодетных семей. В крае выдано более 11 тыс. наделов, но построено на них всего 1,3 тыс. индивидуальных жилых домов. Причем, зачастую даже участки с уже подведенной инфраструктурой пустуют.

"Людям просто не на что строить эти дома. Поэтому рекомендую нашему Минстрою опыт Липецкой области, там столкнулись с аналогичной проблемой. В итоге были найдены нетривиальные решения, каким образом приспособить действующие ипотечные программы под эту категорию граждан. Изучите опыт и представьте мне предложения в ближайшее время," - привела пресс-служба слова Дегтярева.