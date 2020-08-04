У Роспотребнадзора нет данных об особой опасности штаммов гриппа, ожидаемых осенью

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Новые штаммы вируса гриппа, которые придут в Россию осенью, не являются особо опасными. Однако не стоит пренебрегать вакцинацией как средством профилактики заболевания, говорится в ответах Роспотребнадзора, опубликованных во вторник в Telegram-канале стопкоронавирус.рф.

"Почти каждый год мы встречаемся с новыми вариантами гриппа. На сегодняшний день нет сведений об особой опасности тех типов, которые ожидаются в 2020-2021 году. Однако мы не забываем о том, что грипп ежегодно дает огромное число случаев тяжелое течения, осложнений и летальных исходов во всем мире", - говорится в ответах.

В ведомстве рекомендуют делать прививку против гриппа, начиная со второй половины августа и в сентябре, чтобы успеть до подъема заболеваемости. Привиться можно в поликлинике, стационарах и специально организованных пунктах. При этом, как уточнили в Роспотребнадзоре, принципиальной разницы между российскими и зарубежными вакцинами нет. Они производятся по рекомендациям ВОЗ, которые составляются на основе анализа особенностей циркуляции штаммов.

"Вакцинация существенно снижает вероятность заболеть гриппом, но, конечно, не может исключить заболевание полностью. Однако среди вакцинированных практически не встречается случаев тяжелого течения, осложнений и летальных исходов", - подчеркнули в ведомстве.

Кроме того, там не исключают возможности сочетания гриппа с коронавирусной инфекцией в текущем эпидемическом сезоне. Поскольку комбинирование двух и более возбудителей нередко встречается в медицинской практике.

"В большинстве случаев это приводит к более тяжелому течению заболевания особенно в осенне-зимний период. Здоровый образ жизни, соблюдение рекомендаций врачей, своевременная прививка от гриппа - лучшая профилактика, чтобы уберечь себя и своих близких", - отметили в Роспотребнадзоре.

Ранее глава ведомства Анна Попова заявила, что предстоящей осенью и зимой в стране появятся новые штаммы вируса гриппа, от которых россияне еще не прививались.