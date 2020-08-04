Мишустин утвердил расширенный перечень лекарств, которые должны производиться в России

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому перечень стратегически важных лекарств, которые должны производиться в России, расширяется с 57 до 215 позиций. Соответствующий документ опубликован 4 августа на официальном интернет-портале правовой информации.

"Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в перечень стратегически значимых лекарственных средств, производство которых должно быть обеспечено на территории Российской Федерации", - говорится в тексте распоряжения.

Как отмечал ранее Мишустин, документ ни разу не менялся за последние 10 лет. По его словам, в перечень вошли препараты для лечения орфанных и социально значимых заболеваний. В частности, согласно документу, в список вошли препараты, в том числе применяемые для лечения новой коронавирусной инфекции: азитромицин, гидроксихлорохин, интерфероны, лопинавир+ритонавир.

Также в список вошли противоопухолевый препараты - аспарагиназа, препарат для лечения ВИЧ-инфекции - ламивудин, и вакцины в соответствии с национальным календарем профилактических прививок и календарем профилактических прививок по эпидпоказаниям.