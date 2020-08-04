Более 4 млн россиян стали волонтерами в 2019 году

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Свыше 4 млн россиян являлись членами социально ориентированных некоммерческих организаций (НКО) в 2019 году. Об этом сообщили во вторник порталу "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого является ТАСС, в пресс-службе Росстата.

Согласно итогам выборочного обследования социально ориентированных НКО за 2019 год, численность добровольцев составляет более 4 млн человек (годом ранее - 2,9 млн человек). Самих организаций насчитывается 146 тысяч (в 2018 году - 140 тысяч). Чаще всего они оказывают социальные услуги (37 тыс. организаций), занимаются развитием физической культуры и спорта (30 тыс.), ведут деятельность в области образования, просвещения, науки (26 тыс.).

В исследовании указывается, что в 2019 году социально ориентированные НКО получили 56 млрд рублей из федерального бюджета. Всего же из разных источников поступило 862 млрд рублей.

В 2019 году социально ориентированные НКО оказали помощь 66 млн человек, из них в сфере образования - 18 млн человек, культуры - 16 млн человек, здравоохранения - 15 млн человек, социальной политики - 8 млн человек, спорта - около 7 млн человек.

Со своей стороны, в пресс-службе Минэкономразвития порталу сообщили, что во время пандемии коронавируса социально ориентированные НКО могут рассчитывать на господдержку: освобождение от налогов, авансовых платежей по налогам (за исключением НДС), страховых взносов в государственные внебюджетные фонды за 2 квартал 2020 года, освобождение от уплаты аренды, а также отсрочку по аренде государственного, муниципального или коммерческого имущества. На социально ориентированные НКО также распространяется программа выдачи льготных кредитов по ставке 2%.

12 марта генеральный директор АНО "Национальные приоритеты" София Малявина на заседании Совета при правительстве РФ по попечительству в социальной сфере сообщила, что 265 некоммерческих организаций (НКО) на данный момент уже участвуют в реализации национальных проектов. Больше всего НКО участвуют в реализации национальных проектов "Демография" и "Экология" - по 27 организаций.