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В Петербурге специалисты спасли лося из акватории Финского залива

По данным пресс-службы комитета по природопользованию региона, испуганное животное представляло опасность для посетителей парка поблизости

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 августа. /ТАСС/. Сотрудники комитета по природопользованию Санкт-Петербурга спасли лося, плывшего по акватории Финского залива в Курортного районе города. Испуганное животное не могло самостоятельно выбраться из воды, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе комитета по природопользованию Санкт-Петербурга.

"Дикое животное представляло реальную опасность для отдыхающих. Предсказать поведение испуганного сохатого на побережье, вблизи оживленного парка, практически невозможно. Оценив ситуацию, специалисты приняли решение обеспечить безопасность жителей Курортного района и спасти животное", - отмечается в сообщении.

Чтобы обездвижить животное эксперты использовали воздушное ружье, заряженное дротиками со снотворным. Ситуация осложнялась тем, что лось находился в воде и после действия снотворного мог захлебнуться. Благодаря слаженным действиям его переместили в прицеп и перевезли на особо охраняемую природную территорию, где выпустили.

Лося в акватории Финского залива накануне вечером обнаружили спасатели и следили за ним до прибытия сотрудников комитета по природопользованию, рассказали агентству в пресс-службе городского ГУ МЧС.

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