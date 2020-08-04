В Крыму семилетняя девочка спасла упавшего в бассейн мальчика

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 августа. /ТАСС/. Власти Крыма наградят семилетнюю Дарью из Тулы, которая спасла упавшего в бассейн отеля 5-летнего мальчика, не умеющего плавать. Об этом во вторник сообщается на сайте регионального МЧС.

По данным министерства, инцидент произошел 1 августа в частном отеле в пригороде Судака. На записи с камер наблюдения видно, как катавшийся на самокате мальчик упал в бассейн. Девочка в одежде бросилась в воду и спасла ему жизнь.

"Специалисты ГКУ РК "Крым-спас" совместно с членами Крымского регионального отделения общероссийской общественной организации "Российский Союз спасателей" уже устанавливают все обстоятельства, контакты родителей ребенка, готовятся необходимые документы. Не каждый взрослый решится на такой шаг, ребенка безусловно необходимо представить к награде", - приводятся в сообщении слова министра чрезвычайных ситуаций Крыма Сергея Шахова.

На сайте не уточняется, как именно планируют наградить девочку.