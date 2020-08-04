В Думу внесли законопроект о скидках на платное обучение студентов за хорошую успеваемость

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Депутаты фракции ЛДПР во вторник внесли в Госдуму законопроект о скидках на оплату обучения для студентов-платников за хорошую успеваемость. Текст законопроекта имеется в распоряжении ТАСС.

Соответствующие поправки предлагается внести в статью 101 закона "Об образовании в РФ". В частности, проект обязывает государственные и муниципальные вузы предоставлять скидки по оплате обучения студентам, у которых нет академических задолженностей и дисциплинарных взысканий, если они успешно прошли аттестацию за прошедший год. При этом порядок предоставления такой льготы будут устанавливать сами вузы в своих положениях.

Как отмечают авторы инициативы, проект разработан в целях снижения финансовой нагрузки на студентов и их родителей. "Во многих вузах очень мало бюджетных мест, а обучение в вузе стоит недешево, поэтому семьи буквально выкраивают последние деньги из семейного бюджета или оформляют кредиты на обучение своих детей (в настоящее время ставка образовательного кредита примерно равна 7% в год). При этом цены на обучение в вузе ежегодно повышаются на 3-7% ввиду инфляции", - отмечают авторы инициативы.

Кроме того, подчеркивают депутаты, многие студенты-платники в процессе учебы вынуждены начать работать, так как они не получают стипендию и, в отличие от студентов-бюджетников, платят полную стоимость проживания в общежитии. "Возможность получить скидку уже после первого года обучения представляется особенно важной тем, кто не добрал нескольких баллов для поступления на бюджетную основу, ведь в случае успешной учебы они смогут хотя бы меньше платить за свое обучение", - подчеркивают авторы инициативы.