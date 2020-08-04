Обломки самолетов обнаружили на месте авиакатастрофы 40-летней давности в Приамурье

БЛАГОВЕЩЕНСК, 4 августа. /ТАСС/. Группа жителей Амурской области в ходе экспедиции на место крушения гражданского Ан-24РВ и военного бомбардировщика Ту-16К, которое произошло в августе 1981 года в Бурейском районе Приамурья, обнаружили обломки самолетов, которые передадут в местный музей. Кроме того, туда планируют водить туристов, сообщил во вторник ТАСС организатор экспедиции, председатель Амурской федерации мультиспорта "Амурбайк" Роман Шабанов.

"Два года назад в рамках амурского туристического форума федерация мультиспорта "Амурбайк", представителем которой я являюсь, представили веломаршрут в Бурейском районе. Во время обсуждений один из участников форума напомнил, что в этом месте в августе 1981 года произошло крушение гражданского Ан-24РВ и военного бомбардировщика Ту-16К. Все погибли, кроме одной пассажирки. Эта уникальная история известна не только амурчанам, но и во всем мире. Через год мы, проезжая эти места, вновь вспомнили об этом трагическом случае и решили, что в 2020 году нам обязательно нужно добраться до этого места", - рассказал Шабанов.

Этим летом группа из 23 человек, в составе которой - спортсмены-экстремалы, охотоведы, представители администрации Бурейского района и туроператоры, направилась за сотни километров от Благовещенска. "Предварительно мы даже связались с диспетчером, который принимал рейс. В результате двухдневного похода нам удалось добраться до места крушения. Путь в обе стороны составил около 160 км на автомобилях и около 10 км пешком по зарослям и броду. Там же нами были найдены два фрагмента от самолета, один из которых напоминает элемент, закрывающий шасси. Их мы в четверг передадим в музей Бурейского района", - сказал собеседник агентства.

Участники экспедиции на месте трагедии в знак памяти оставили цветы. В следующем году здесь планируют установить памятный знак.

В планах организаторов продолжить разработку туристических маршрутов в Бурейском районе. "Мы не планируем делать туры именно до этого места. Но включить его в маршрут, чтобы почтить память погибших, считаем, нужно. Все-таки это уникальная история, случившаяся в нашем регионе", - добавил Шабанов.

О трагедии

24 августа 1981 года 20-летняя благовещенка Лариса Савицкая с мужем Владимиром отправились в свадебное путешествие. Возвращались в Благовещенск авиарейсом Южно-Сахалинск - Комсомольск-на-Амуре - Благовещенск, их самолет на высоте 5 тыс. метров совершил столкновение в военным бомбардировщиком.

В результате крушения все пассажиры и члены экипажа погибли, кроме 20-летней Савицкой. Она получила многочисленные травмы, но выжила. Спасатели обнаружили ее только на третий день после трагедии.

Женщина живет в Санкт-Петербурге.