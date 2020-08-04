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Более 8 млн россиян воспользовались личным кабинетом "Мое здоровье" за полгода

До конца года запланировано привлечь к этой площадке около 12 млн человек, сообщил замминистра здравоохранения РФ Павел Пугачев

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Более 8 млн жителей России за шесть месяцев 2020 года воспользовались услугами личного кабинета пациента "Мое здоровье", разработанного в рамках федерального проекта "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)". До конца года запланировано привлечь к данной площадке около 12 млн человек, сообщил ТАСС во вторник заместитель министра здравоохранения РФ Павел Пугачев.

"За первое полугодие 2020 года более 8 млн граждан (68% от плана в 12 млн граждан на 2020 года) воспользовались услугами и сервисами личного кабинета пациента "Мое здоровье" на Едином портале государственных и муниципальных услуг", - сообщил он.

Нацпроект "Здравоохранение" и состоит из восьми федеральных проектов: "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи", "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями", "Борьба с онкологическими заболеваниями", "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям", "Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами", "Развитие сети национальных медицинских исследовательских центров и внедрение инновационных медицинских технологий", "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе ЕГИСЗ" и "Развитие экспорта медицинских услуг".

В личном кабинете пациента "Мое здоровье" на портале госуслуг доступны запись к врачу и на диспансеризацию, подача заявления на полис, медицинские документы независимо от региона, где находится пациент, и др.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
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