На Кубани от коронавируса умер замглавы Горячего Ключа

КРАСНОДАР, 4 августа. /ТАСС/. Заместитель главы города Горячий Ключ в Краснодарском крае Николай Батманов, заразившийся коронавирусом, скончался. Об этом сообщил мэр города Александр Кильганкин на своей странице в соцсети Instagram во вторник.

"Скончался мой заместитель Николай Батманов. Ему было всего 53 года. Николай Дмитриевич проходил лечение от коронавируса в краевой инфекционной больнице. К сожалению, болезнь оказалась сильнее", - говорится в сообщении.

Глава города также выразил соболезнования родным и близким умершего.