В Сочи с 5 августа усилят контроль за соблюдением режима повышенной готовности

СОЧИ, 4 августа. /ТАСС/. Власти Сочи, где наблюдается пик курортного сезона, с 5 августа усиливают контроль за соблюдением режима повышенной готовности и увеличивают число мониторинговых групп. Это связано с увеличением числа новых заразившихся коронавирусом на территории Краснодарского края, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе администрации.

В последние дни в Краснодарском крае отмечают рост числа новых случаев заражения коронавирусом. Ранее во вторник в краевом оперативном штабе сообщали что инфекция подтвердилась у 119 человек, что является максимумом суточного прироста заразившихся за все время пандемии. В оперативном штабе края связывают это с несоблюдением правил индивидуальной защиты со стороны жителей и гостей региона и увеличением охвата тестирований.

"Мы видим ожидаемый и контролируемый прирост заболевших. Наша главная задача - не допустить взрывного роста и сохранить стабильную эпидемиологическую ситуацию. Избежать усиления ограничительных мер и возвращения карантинного режима. В этой связи поручаю с 5 августа усилить по всем направлениям и отраслям контроль и исполнение требований режима повышенной готовности", - привели в пресс-службе слова главы Сочи Алексея Копайгородского.

Глава города также поручил увеличить количество мониторинговых групп на курорте, которые продолжат в усиленном составе проверять соблюдение масочного режима и социальной дистанции в общественных местах курорта. Контроль за соблюдением режима будет усилен на авто- и железнодорожных вокзалах, в аэропорту и пункте пропуска ПСОУ. В подъездах, на придомовых территориях и улично-дорожной сети города будет усилена работа по дезинфекции.

"В Сочи нет взрывного роста заболевания коронавирусом. Ситуация стабильная. Но она останется прежней только при условии соблюдения санитарно-эпидемиологических требований. Масочный режим и социальная дистанция - эти меры предосторожности помогут нам не допустить повторного карантина в городе", - привели в пресс-службе слова главного санитарного врача Сочи Владимира Оробея.

Ранее в пресс-службе сообщали, что с открытия летнего курортного сезона в Сочи побывали около 680 тыс. туристов. В настоящее время одновременно в городе находятся около 210 тыс. туристов и свыше 500 тыс. местных жителей. На курорте продолжает действовать запрет на проведение мероприятий с количеством участников более 100 человек в соответствии с действующим режимом повышенной готовности, который по поручению губернатора продлен до 21 августа.