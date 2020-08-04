В Роспотребнадзоре порекомендовали менять маски чаще в жаркую погоду

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Медицинские маски, используемые для профилактики распространения коронавирусной инфекции, в жаркую погоду следует менять чаще, так как они быстрее становятся влажными и теряют эффективность. Об этом сообщил ТАСС эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев.

"Менять маски придется чаще, так как в жару они быстрее становятся влажными и быстрее выходит из строя защитный слой изделия, а эффективность снижается. Кроме того, летом лучше отказаться от применения средств индивидуальной защиты темного цвета", - сказал он.

Эксперт отметил, что опасаться теплового удара из-за ношения средств индивидуальной защиты не стоит. Они не могут существенно нарушить теплообмен. Лебедев также указал, что несмотря на то, что вероятность инфицирования коронавирусом немного уменьшилась, жаркая погода все равно не отменяет масочный режим.

"Использовать средства индивидуальной защиты следует во всех общественных местах, где сложно придерживаться социального дистанцирования, - в магазинах, в общественном транспорте, на экскурсиях, в музеях", - подчеркнул эксперт.