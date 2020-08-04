Астраханские врачи спасли жизнь раненному в сердце мальчику

АСТРАХАНЬ, 4 августа. /ТАСС/. Астраханские врачи спасли жизнь 10-летнему мальчику, которого старший брат случайно ранил из пневматического ружья. Пуля попала в сердце ребенка, сообщили ТАСС в пресс-службе Минздрава Астраханской области.

"Ребенка экстренно прооперировали в ОДКБ (детской областной клинической больнице имени Силищевой - прим. ТАСС), счет шел на минуты. Кровотечение внутри сердца могло привести к полной его остановке в любой момент", - сообщили в ведомстве.

Мальчика уже отключили от аппарата искусственной вентиляции легких, он может самостоятельно пить и есть.

"По оценке специалистов, его состояние оценивается как тяжелое стабильное, угрозы здоровью нет. По отдаленным прогнозам врачей, через две недели мальчика могут выписать домой, чтобы свой день рождения (который у него в конце августа) он встретил в кругу семьи", - уточнили в областном Минздраве.

В связи с инцидентом полиция города начала проверку. "Предварительно, два брата - одному 10 лет, другой 1999 года рождения - собирались в магазин. Старший по неосторожности выстрелил в младшего, думал, что ружье незаряженное, это несчастный случай", - рассказали в пресс-службе.

Уточняется, что выстрел произошел из хранившейся дома пневматической винтовки, которая не требует регистрации.