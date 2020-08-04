Театры, кинотеатры и концертные залы начнут работу в Кирове с 10 августа

КИРОВ, 4 августа. /ТАСС/. Власти Кировской области приняли решение об открытии с 10 августа театров, кинотеатров и концертных залов в регионе при условии соблюдения утвержденных Роспотребнадзором рекомендаций по коронавирусу, сообщил во вторник на своей странице в соцсети "ВКонтакте" глава региона Игорь Васильев.

"Сегодня провели рабочую встречу с представителями бизнеса в сфере культуры и досуга, совместно с Роспотребнадзором и Минздравом приняли решение о постепенном открытии отрасли. С 10 августа в регионе смогут начать работу кинотеатры, концертные залы, театры. Концерты и представления начнутся согласно гастрольному расписанию. Кроме того, мы планируем, что с 1 сентября возобновят работу детские центры дополнительного образования", - написал Васильев.

Он уточнил, что открытие учреждений станет возможно только при условии соблюдения всех рекомендаций, утвержденных Роспотребнадзором.

Как отметили в пресс-службе областного правительства, на следующей неделе откроются организации, где есть посадочные места в зрительных залах. Первые спектакли в театрах начнутся согласно театральному сезону. 1 сентября школьные линейки пройдут в традиционном формате. При этом проведение массовых мероприятий по-прежнему запрещено.

Кировская область вышла на второй этап снятия ограничительных мер, в регионе работают производственные предприятия, сельхозорганизации, строительные организации, рынки и непродовольственные магазины площадью до 800 кв. метров с отдельным входом, а также небольшие магазины в торговых центрах, парикмахерские. С 16 июня открылись музеи и библиотеки, с 25 июня возобновили работу бассейны, стационарные кафе и рестораны. Жителям области разрешены прогулки и занятия спортом на свежем воздухе, при этом в регионе продолжает действовать масочный режим, рекомендуется самоизоляция для граждан старше 65 лет.

По состоянию на утро 4 августа в Кировской области выявлено 33 новых случаев заражения, всего выявлен 5 061 случай. В инфекционных госпиталях находятся 910 человек с коронавирусом, из них у 827 человек заболевание протекает с пневмонией, в отделении реанимации и интенсивной терапии находятся 25 человек. Общее количество выздоровевших от новой коронавирусной инфекции в регионе составляет 4 129 человек.