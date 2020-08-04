Более 300 россиян вернулись из Южной Осетии после закрытия границ при помощи посольства РФ

ЦХИНВАЛ, 4 августа. /ТАСС/. Российское посольство в Южной Осетии помогло вернуться в РФ более чем 300 россиянам, которые оставались в республике из-за закрытия границы во время пандемии. Еще более 170 человек выедут в РФ в ближайшее время, сообщил ТАСС во вторник заведующий консульским отделом посольства России в Южной Осетии Сергей Алексеев.

"С начала действия ограничительных мер по коронавирусу и закрытия российско-югоосетинской границы в посольство обратился 571 российский гражданин с просьбой оказать содействие возвращению домой в Россию. После согласования в МИД Южной Осетии всего разрешение на выезд получили 478 граждан, 307 из них уже выехали в Россию, 171 россиянин также может уехать в ближайшее время", - сказал Алексеев.

Он отметил, что российское посольство также предоставляет автобусы для вывоза своих граждан из республики. "Мы организуем им транспорт до российской границы, а оттуда до пункта назначения граждан забирает уже другой транспорт", - уточнил консул.

Все обращения, по словам российского дипломата, были от гражданских лиц и членов семей российских военнослужащих, дислоцированных в Южной Осетии. Он отметил, что заявления от российских граждан в консульский отдел поступают ежедневно.

По данным Югосетпотребнадзора, в Южной Осетии с начала пандемии было выявлено 89 инфицированных коронавирусом. В инфекционном отделении республиканского медцентра остается один заразившийся коронавирусом, 88 ранее выздоровели и выписаны из больницы. На двухнедельном карантине в республике находятся 107 человек, большинство из них - граждане Южной Осетии, которые ранее вернулись из России.

В Южной Осетии с начала апреля и до 31 августа действует запрет на пересечение границы с РФ, при этом граждане республики, оставшиеся за границей, могли вернуться на родину после обращения в югоосетинское консульство в Северной Осетии с обязательным прохождением двухнедельного карантина. Исключение также сделано для грузового автотранспорта, поставляющего в республику продовольственные товары, медикаменты и стройматериалы, для которого установлен особый график пересечения границы. Ранее власти Южной Осетии полностью закрыли границу с Грузией.

При этом в республике сняты ограничения на проведение культурно-массовых мероприятий, открыты общественные места, со 2 июля возобновили работу детские сады. С 1 августа власти республики отменили обязательный двухнедельный карантин для возвращающихся из РФ своих граждан и работающих в республике россиян при наличии справки об имеющихся антителах к коронавирусу.