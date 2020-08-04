Оклады сотрудников госорганов повысят с 1 октября на 3%

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Должностные оклады работников федеральных госорганов повысят в 1,03 раза с 1 октября текущего года. Соответствующее постановление было опубликовано во вторник на официальном портале правовой информации.

"Повысить с 1 октября 2020 года в 1,03 раза должностные оклады работников федеральных государственных органов, замещающих должности, не являющиеся должностями федеральной государственной гражданской службы", - говорится в документе.

Отмечается, что речь идет о должностях, которые установлены в приложении постановления правительства от 24 марта 2007 года.