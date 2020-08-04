Мемориал советским солдатам в Молдавии восстановлен при поддержке посольства РФ

КИШИНЕВ, 4 августа. /ТАСС/. Мемориальный комплекс на месте захоронения нескольких сотен советских солдат в селе Гирово Каларашского района Молдавии был восстановлен при поддержке российского посольства. Об этом информирует во вторник пресс-служба дипломатического представительства.

"Имена похороненных в братской могиле героев и воинов-односельчан были увековечены в граните. Значительный вклад внесли поисковый отряд "Август" и Русский историко-патриотический клуб, которые восстановили и уточнили списки погибших. Поисковиками также подготовлена "Книга памяти села" с уникальной информацией о солдатах Красной армии", - говорится в сообщении.

По словам руководителя исторического клуба Алексея Петровича, первоначально на мемориальных плитах были увековечены имена 144 солдат и офицеров, погибших в боях за освобождение Молдавии в 1944 году. Однако поисковики сумели выявить еще 147 ранее неизвестных имен. Их, а также имена 33 жителей села, не вернувшихся с фронта, также высекли в граните. Была осуществлена капитальная реставрация мемориала и благоустроена прилегающая территория.

"Это самое важное место в нашем селе, - рассказала в интервью телеканалу RTR Moldova глава сельской администрации Феличия Георгицэ. - Отсюда стартуют все праздники, здесь дети возлагают цветы 1 сентября, сюда приходят молодожены". Георгицэ выразила благодарность посольству за финансовую помощь в восстановлении этого объекта. Как сообщает представительство, в этом году при поддержке МИД РФ и ряда российских регионов в Молдавии планируется благоустроить 16 мемориалов в честь 75-летия Победы.