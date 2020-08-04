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Пандемия COVID-19

В Коми продлили режим повышенной готовности из-за пандемии до 30 сентября

Школы в регионе заработают с 1 сентября

СЫКТЫВКАР, 4 августа. /ТАСС/. Власти Республики Коми продлили режим повышенной готовности из-за распространения коронавирусной инфекции до 30 сентября. Одновременно с этим в регионе сняли ряд действовавших ограничений, говорится в тексте указа врио главы региона, который размещен во вторник на официальном правительственном портале Коми.

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Как следует из текста указа, режим повышенной готовности, введенный ранее по 10 августа, продлен до 30 сентября включительно. "По 30 сентября 2020 - [приостановить] работу досуговых, развлекательных, зрелищных и иных подобных организаций, в том числе ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, детских игровых комнат и развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений. Данное ограничение не распространяется на библиотеки, расположенные на территориях муниципальных образований в Республике Коми", - говорится в документе.

С 5 августа разрешена работа музеев и выставочных залов, с 15 августа - размещение граждан в гостиницах, санаториях и туристических базах. С 1 сентября заработают школы, с 30 сентября - бассейны. Театры, концертные мероприятия, ночные клубы, дискотеки, детские игровые площадки, культурно-массовые и зрелищные мероприятия возобновят с 1 октября. Небольшое послабление для организаций общепита, действующих с 28 июня: с 5 августа им запрещено работать с 01:00 до 08:00, тогда как ранее запрет действовал с 23:00 до 08:00.

Отдельно в указе прописаны послабления для Воркуты и Усинска, где наблюдаются очаги коронавирусной инфекции. С 5 августа в этих городах разрешено возобновить работу предприятий общественного питания, физкультурно-спортивных организаций, торговлю непродовольственными товарами с учетом рекомендаций Роспотребнадзора.

По данным ресурса стопкоронавирус.рф, на 4 августа в Коми подтверждено 5 483 заразившихся коронавирусом, прирост за сутки составил 36 случаев. Выздоровели 4 244 человека, умерли 59 за весь период пандемии.

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РоссияКомиПандемия COVID-19
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