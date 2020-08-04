В Коми продлили режим повышенной готовности из-за пандемии до 30 сентября

СЫКТЫВКАР, 4 августа. /ТАСС/. Власти Республики Коми продлили режим повышенной готовности из-за распространения коронавирусной инфекции до 30 сентября. Одновременно с этим в регионе сняли ряд действовавших ограничений, говорится в тексте указа врио главы региона, который размещен во вторник на официальном правительственном портале Коми.

Как следует из текста указа, режим повышенной готовности, введенный ранее по 10 августа, продлен до 30 сентября включительно. "По 30 сентября 2020 - [приостановить] работу досуговых, развлекательных, зрелищных и иных подобных организаций, в том числе ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, детских игровых комнат и развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений. Данное ограничение не распространяется на библиотеки, расположенные на территориях муниципальных образований в Республике Коми", - говорится в документе.

С 5 августа разрешена работа музеев и выставочных залов, с 15 августа - размещение граждан в гостиницах, санаториях и туристических базах. С 1 сентября заработают школы, с 30 сентября - бассейны. Театры, концертные мероприятия, ночные клубы, дискотеки, детские игровые площадки, культурно-массовые и зрелищные мероприятия возобновят с 1 октября. Небольшое послабление для организаций общепита, действующих с 28 июня: с 5 августа им запрещено работать с 01:00 до 08:00, тогда как ранее запрет действовал с 23:00 до 08:00.

Отдельно в указе прописаны послабления для Воркуты и Усинска, где наблюдаются очаги коронавирусной инфекции. С 5 августа в этих городах разрешено возобновить работу предприятий общественного питания, физкультурно-спортивных организаций, торговлю непродовольственными товарами с учетом рекомендаций Роспотребнадзора.

По данным ресурса стопкоронавирус.рф, на 4 августа в Коми подтверждено 5 483 заразившихся коронавирусом, прирост за сутки составил 36 случаев. Выздоровели 4 244 человека, умерли 59 за весь период пандемии.