Российские киносети не планируют увеличивать стоимость билетов

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Предпосылок к увеличению цен на билеты в кино нет, кинотеатры ориентированы на то, чтобы вернуть зрителей в залы. Об этом на пресс-конференции во вторник сообщил гендиректор Объединенной сети кинотеатров ("Кино Окко", "Синема Парк" и "Формула кино") Алексей Васясин.

"Индустрия не растила цены билеты на протяжении четырех лет, сейчас предпосылок ввиду экономической ситуации в стране нет никаких. Задача индустрии - вернуть гостей в кинотеатры. <…> Искусственно делать этого (поднимать цены - прим. ТАСС) мы не будем", - сказал Васясин.

Президент сети "Каро" Ольга Зинякова уточнила, что, учитывая новые правила по заполняемости залов, зрители, вероятно, будут ориентироваться на посещение утренних и дневных сеансов, которые стоят дешевле. "Поэтому средняя цена по рынку упадет. 99% рынка понимает, что у зрителей сейчас нет возможности платить за билеты больше", - пояснила она.

Столичные кинотеатры спустя четыре месяца после вынужденного простоя из-за эпидемии коронавируса вернулись к работе 1 августа с учетом рекомендаций Роспотребнадзора. Ведомство подготовило их совместно с Минкультуры РФ. В частности, согласно документу, между кинозрителями должна соблюдаться социальная дистанция. Все сотрудники и посетители должны носить маски и перчатки. При возобновлении работы кинотеатры должны установить интервалы между сеансами не менее 30 минут, чтобы обеспечить проветривание и уборку залов.