Подполковник ВДВ, в честь которого назван астероид. Рекорды парашютистки Галины Пясецкой

Ей не было и 20, когда она установила свой первый рекорд. Рассказываем о женщине, прошедшей войну, пережившей репрессии родителей и совершившей свой последний прыжок с парашютом в 83 года

Орден Красной Звезды Галина Богдановна Пясецкая родилась 9 августа 1915 года в городе Ефремове (Тульская губерния Российской империи, ныне Тульская область РФ) в семье железнодорожника (по другим данным — учителя) Богдана Михайловича Пясецкого. В начале 1930-х годов отец Галины получил работу в Киеве (Украинская ССР, ныне Украина), где после окончания школы-семилетки Пясецкая поступила школу фабрично-заводского дела на бухгалтерский факультет. Увлекалась пятиборьем, была включена в украинскую сборную по легкой атлетике. В 1932 году приняла решение связать жизнь со спортом и поступила в Государственный центральный институт физической культуры (ныне Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и туризма) в Москве. Во время учебы посещала институтский кружок парашютного спорта, занималась в Центральном аэроклубе СССР. Окончила вуз в 1935 году.

На эту тему Война и жизнь старейшего десантника России Георгия Ивкина

2 августа 1935 года на Тушинском аэродроме Москвы вместе с другой студенткой Института физкультуры Анной Шишмаревой совершила рекордный парашютный прыжок с высоты 7923 метра без дополнительного кислородного оборудования. 5 августа того же года постановлением ЦИК СССР за исключительную отвагу и высокое мастерство, проявленные при выполнении рекордного прыжка, Галина Пясецкая и Анна Шишмарева были награждены орденами Красной Звезды. После этого прыжки без кислородных приборов с такой высоты были признаны слишком опасными и запрещены.

По итогам проведенных в 1935 году первых всесоюзных соревнований по парашютному виду спорта Пясецкой было присвоено звание заслуженного мастера спорта СССР.

В 1936 году работала преподавателем физкультуры в Московском авиационном институте.

В 1937 году родители Пясецкой были репрессированы: отец расстрелян, мать провела два года в заключении. От сержанта до майора ВДВ

С началом Великой Отечественной войны Галина Пясецкая записалась добровольцем в действующую армию, ей было присвоено звание сержанта. Служила инструктором-испытателем парашютной техники Воздушно-десантных войск (ВДВ) на полигоне в Подмосковье. Всего за период войны совершила 221 прыжок с 19 типов летательных аппаратов (самолетов, планеров, аэростатов, подвесных кабин и др.) в различной экипировке и в разных погодных условиях. Испытывая парашюты ряда модификаций, в качестве инструктора вылетала в командировки для обучения диверсионных групп, которые забрасывались в тыл германских войск. Неоднократно получала травмы, трижды ломала ноги. Войну закончила в звании майора ВДВ. Восьмикратная чемпионка мира

После войны в течение года работала в парашютно-планерном клубе в Подольске (Московская область). Затем четыре года являлась сотрудником Научно-исследовательского института парашютостроения (ныне АО "НИИ парашютостроения" в составе госкорпорации "Ростех", Москва), где провела серию прыжков высшей категории сложности. Создавала музей организации.

Участвовала в чемпионатах мира по парашютному спорту, став восьмикратной чемпионкой мира, дважды была серебряным призером. В 1952–1958 годах в составе советской команды установила четыре мировых рекорда высоты прыжков, дистанции свободного падения и точности приземления, подтвержденных дипломами Международной авиационной федерации (FAI).

На эту тему Месть за сестру. О подвигах танкиста Александра Космодемьянского

В дальнейшем работала тренером в ДОСААФ СССР (ныне ДОСААФ России), тренировала женскую сборную СССР по парашютному спорту. Руководила тренировочной базой сборной в Узбекской ССР (ныне Узбекистан).

Вышла на пенсию в звании подполковника ВДВ.

Всего совершила 1046 прыжков с парашютом, последний — в возрасте 83 лет в 1998 году.

Галина Пясецкая скончалась 21 октября 2007 года в Москве на 93-м году жизни. Похоронена на Николо-Архангельском кладбище (Балашиха, Московская область).

Имела награду FAI — золотую медаль, присуждаемую за выдающиеся достижения в области парашютного спорта (Parachuting Gold Medal, 1990).