В ВОЗ заявили об отсутствии официальных сведений по российской вакцине от коронавируса

ЖЕНЕВА, 4 августа. /ТАСС/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) на настоящий момент не имеет официальных сведений о том, что в России в ближайшее время может быть зарегистрирована вакцина от вызываемого коронавирусом заболевания COVID-19. В ВОЗ исходят из того, что любая вакцина перед получением лицензии должна пройти необходимое тестирование в соответствии с правилами, заявил во вторник на брифинге в Женеве официальный представитель организации Кристиан Линдмайер.

Журналистов интересовало, насколько безопасна будущая российская вакцина и будет ли она признана со стороны ВОЗ. Линдмайер в этой связи пояснил, что было несколько сообщений о разработке вакцины в РФ, однако в ВОЗ "не видели официальных данных на этот счет, а это важно". "Если бы было что-либо официальное (на данную тему), то наши коллеги из Европейского регионального бюро ВОЗ, безусловно, посмотрели бы, о чем идет речь", - отметил он.

"В целом же установлены руководящие и регулирующие правила о том, как обеспечивается безопасная разработка вакцины, и этому определенно нужно следовать, чтобы удостовериться, как действует вакцина или лечение, и кому это может помочь", - продолжил Линдмайер. Если какая-либо вакцина имеет "отрицательные побочные эффекты", то они "могут перевесить позитивные эффекты" от вакцины. "Любые вакцины должны проходить через различные тесты и испытания, прежде чем будут лицензированы", - сказал официальный представитель, подчеркнув, что правилам и руководящим принципам ВОЗ, касающихся разработки лекарственных средств, должны следовать все страны - члены организации.

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) ожидает, что российская вакцина против коронавирусной инфекции будет зарегистрирована в течение 10 дней. Об этом заявил в понедельник глава фонда Кирилл Дмитриев в интервью телеканалу "Россия-24". Он подчеркнул, что в случае регистрации вакцины в течение ближайших 10 дней Россия опередит не только США, но и все другие страны.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что клинические испытания вакцины, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Минздрава России, завершились. Еще одна вакцина, разработанная Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора, сейчас находится на стадии клинических исследований. Массовую вакцинацию населения Минздрав планирует начать с октября.