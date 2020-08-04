Специализированный федеральный центр провел более 3,3 тыс. консультаций по коронавирусу

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Федеральный консультационный центр, созданный для помощи пациентам и медикам в борьбе с новой коронавирусной инфекцией, за 4 месяца провел более 3,3 тыс. консультаций с помощью телемедицинских технологий. Об этом ТАСС во вторник сообщил заместитель министра здравоохранения России Павел Пугачев.

"За период март - июнь 2020 года проведено 13,5 тыс. консультаций и врачебных консилиумов с применением телемедицинских технологий. Федеральным консультационным центром проведено более 3 300 консультаций пациентов с новой коронавирусной инфекцией по обращениям субъектов Российской Федерации", - рассказал замминистра.

Пугачев отметил, что в целом количество телемедицинских консультаций, оказываемых через подсистему "Федеральная электронная регистратура" Единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ) национальными медицинским центрами Минздрава России, увеличилось по сравнению с периодом до пандемии почти в два раза.

"Дистанционное наблюдение больных артериальной гипертензией за счет средств обязательного медицинского страхования осуществляется в 15 регионах", - добавил он.

В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 861 423 случая заражения, выздоровел 661 471 человек, умер 14 351. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.