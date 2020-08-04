Мемориал героям-танкистам открылся после реконструкции в Орловской области

ОРЕЛ, 4 августа. /ТАСС/. Мемориальный комплекс танкистам-первогвардейцам у деревни Первый воин Мценского района Орловской области открылся после реконструкции в преддверии празднования годовщины освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. Здесь установили бюст командира Первой Гвардейской танковой бригады, дважды героя Советского союза Михаила Катукова и плиты с архивными данными, а также обновили бюсты Героев Советского союза Ивана Любушкина и Анатолия Рафтопулло.

"Это знаковое событие для Орловской области. Память о тех героических годах на мценской земле должна оставаться в памяти потомков. Такого мемориала по дороге до Харькова, пожалуй, нет. Место, где собраны фамилии и имена героев, собрана история, техника, которая участвовала [в боях]", - сказал после церемонии открытия журналистам губернатор Орловской области Андрей Клычков.

На мемориале установлены три танка: легкий Т-26, а также средние и самые известные Т-34. Перед ними - вечный огонь и бюсты Катукова, Лубушкина, Рафтопулло - советских танковых асов. На аллее также появились гранитная карта-схема мемориального комплекса, историческая справка, приказ о переименовании Четвертой танковой бригады в Первую гвардейскую танковую бригаду за особые заслуги.

"Приехал на родину, чувствую связь времен и свою обязанность продолжать лучшие традиции отцов и дедов. Здесь решался исход Подмосковной битвы - наши танкисты дали отпор, доказали, что наши танки, наш характер, воля и наше желание победить сильней", - сказал председатель Центрального комитета КПРФ, депутат Государственной думы Геннадий Зюганов.

Мемориальный комплекс открыли 6 октября 2001 года в честь 60-летия танковой гвардии Советского Союза. На его территории перезахоронены солдаты 4-й танковой бригады, погибшие в октябре 1941 года в боях за Орел.

На территории Мценского района в 1941 году проходили ожесточенные бои. По некоторым данным, немецкие войска потеряли более 130 танков, почти 50 орудий, восемь самолетов, 15 тягачей с боеприпасами, шесть минометов и другие средства вооружения. Потери 4-й танковой бригады исчисляются единицами.