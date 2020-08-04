МВД предлагает создать документ, регламентирующий деятельность кавалерийских подразделений

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. МВД России предлагает создать концептуальный документ, который будет регламентировать применение служебных лошадей территориальными подразделениями ведомства. Об этом говорится в уведомлении о подготовке документа, опубликованном на федеральном портале проектов нормативных правовых актов во вторник.

"Существует необходимость подготовки концептуального документа, направленного на реализацию политики органов внутренних дел РФ в сфере организации деятельности территориальных органов МВД России по применению служебных лошадей", - сказано в кратком описании проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ регулирования.

Кроме того, там отмечается, что "проект нормативного правового акта регламентирует повседневную деятельность кавалерийских подразделений, включая порядок применения служебных лошадей в служебной деятельности, организацию работы по их подготовке и тренингу, комплектованию служебными лошадьми, а также мероприятия по обеспечению деятельности указанных подразделений и сбережению служебных лошадей".

Подготовка данного документа обусловлена необходимостью совершенствования организации деятельности кавалерийских подразделений органов МВД, повышения эффективности деятельности органов внутренних дел РФ в области применения служебных лошадей.

В настоящее время организация работы кавалерийских подразделений территориальных органов МВД России регулируется приказом МВД России от 17 сентября 2007 года № 806 "Об утверждении наставления по организации деятельности подразделений органов внутренних дел РФ и внутренних войск МВД РФ, использующих служебных лошадей для охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности", который отражает не все аспекты организации деятельности соответствующих подразделений.