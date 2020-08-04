Более 3 тыс. граждан Киргизии и Узбекистана вернутся на родину через Оренбургскую область

ОРЕНБУРГ, 4 августа. /ТАСС/. Граждане Киргизии и Узбекистана будут переправлены на родину через пограничные пункты пропуска на российско-казахстанской границы в Оренбургской области в течение двух дней. Об этом говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства региона, распространенном во вторник.

"Граждане Киргизии, находящиеся в Бузулукском районе и на территории Самарской области, в течение сегодняшнего и завтрашнего дня будут переправлены через границу и отправятся на родину. Общее количество переправляемых граждан Киргизии - почти 3 тысячи человек. Около 500 граждан Узбекистана, также ожидающих возможности вернуться домой, по предварительной договоренности смогут пересечь границу 6 августа. Они отправятся в родную страну железнодорожным транспортом", - сказано в сообщении.

В сообщении уточняется, что иностранцы были введены в заблуждение слухами о "таможенном коридоре" на границе с Казахстаном после чего прибыли на территорию Оренбургской и Самарской областей в районы пунктов пропуска.

"Не впервые наша область становится площадкой, на которой оказываются в ожидании возможности вернуться домой введенные в заблуждение недостоверной информацией люди. Они устали, но ожидание заканчивается: в ближайшие дни они смогут отправится на родину", - цитирует пресс-служба губернатора Оренбургской области Дениса Паслера.