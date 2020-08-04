Пациентов с коронавирусом из Абхазии в случае необходимости будут лечить в России

СУХУМ, 4 августа. /ТАСС/. Граждан Абхазии, заразившихся коронавирусом, в случае необходимости будут направлять на лечение в российские центры для пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил по итогам переговоров с представителями Минздрава России министр здравоохранения Абхазии Тамаз Цахнакия.

Помощник министра здравоохранения России Оксана Гусева, директор департамента организации экстренной медицинской помощи и управления рисками здоровья Инна Куликова, замминистра здравоохранения Краснодарского края Инна Вязовская и старший врач Сочинской горбольницы Евгений Филимонов прибыли во вторник в Абхазию с целью взаимодействия в части оказания медицинской помощи заразившимся коронавирусом.

"Будет издан соответствующий приказ по Краснодарскому краю о маршрутизации пациентов. Причем речь идет не только о туристах, которые прибывают в Абхазию. В случае заболевания в инфекционную больницу г. Сочи будут направляться и наши пациенты, где им будет оказана специализированная помощь", - приводятся слова Цахнакии. Также, по его словам, достигнута договоренность о том, что в ближайшее время Минздрав России определит группу врачей и медицинского персонала, которая будет направлена в Абхазию для работы в Гудаутском госпитале.

Цахнакия также сообщил, что по официальному обращению Минздрава республики правительство России окажет помощь лекарственными препаратами, средствами индивидуальной защиты, медицинскими расходными материалами. "В ходе встречи мы нашли полное взаимопонимание, и думаю, что в таком режиме оперативного взаимодействия будем решать все вопросы", - подчеркнул абхазский министр.

По информации пресс-службы Минздрава, российские специалисты побывали в Гудаутской ЦРБ, которая на данный момент является госпиталем для пациентов с коронавирусом в республике, ознакомились с деятельностью отделений реанимации и интенсивной терапии, обсудили вопросы санитарно-эпидемиологического режима, маршрутизации, посетили инфекционный блок больницы, "красную" зону, оценили запас средств индивидуальной защиты и лекарственных препаратов. В конце текущей недели специалисты приступят к монтажу и наладке компьютерного томографа, который будет запущен в эксплуатацию во второй половине августа. Томограф приобретен на средства, собранные абхазскими бизнесменами.

По данным оперативного штаба по защите населения от коронавируса на вторник, число заразившихся в республике с начала пандемии достигает 107. Из низ 37 человек выздоровели, трое умерли.