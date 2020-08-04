В Екатеринбурге не будут проводить школьные линейки на первое сентября

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 августа. /ТАСС/. Школы Екатеринбурга не будут проводить традиционные линейки первого сентября. Об этом сообщил глава Екатеринбурга Александр Высокинский в ходе прямой линии на канале "Студия-41".

"Школы готовим к открытию первого сентября с соблюдением всех необходимых требований. Сразу скажу, что линеек школьных мы проводить не будем", - сказал он.

Глава города отметил, что если в городе не зафиксируют вспышек заражения, школы начнут работу в офлайн-формате.

Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет, по информации областного оперштаба, 21361, 18037 пациентов выздоровели, 294 человека умерли. В Свердловской области продолжает действовать масочный режим, а также ряд других ограничительных мер.