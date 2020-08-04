За полгода в России привлекли к ответственности за коррупцию более 220 спецсубъектов

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Следователи СК РФ привлекли к ответственности за коррупцию за полгода 221 человека с особым правовым статусом. Об этом журналистам сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко по итогам проведенного главой ведомства Александром Бастрыкиным совещания.

"К уголовной ответственности за преступления коррупционной направленности привлечено 221 лицо, обладающее особым правовым статусом. Среди них 67 глав муниципальных образований, 55 депутатов органов местного самоуправления, два депутата законодательных органов субъектов РФ, 29 адвокатов, 30 членов избирательных комиссий, 21 сотрудник следственных органов (по всем правоохранительным ведомствам), шесть прокуроров, два судьи", - сообщила Петренко.

Всего за полгода следователи направили в суды 4,4 тыс. дел о коррупции в отношении почти 4,9 тыс. фигурантов, из них 2,8 тыс. дел о взятках, 53 уголовных дела в отношении организованных групп и четыре дела в отношении преступных сообществ.