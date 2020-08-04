В Оренбуржье продолжат выдавать препараты от коронавируса для лечения на дому

ОРЕНБУРГ, 4 августа. /ТАСС/. Правительство Оренбургской области приняло во вторник решение продолжить выдавать бесплатно препараты при лечении коронавирусной инфекции на дому. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона.

"Сегодня на заседании правительства региона внесены поправки в постановление "О своевременном обеспечении оплаты лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения, отпускаемых в установленном порядке по рецептам врачей бесплатно при амбулаторном лечении гражданам, проживающим в Оренбургской области". Новая редакция документа позволит оренбургским медикам продолжить выдавать ряд медицинских препаратов (включая умифеновир и гидроксихлорохин) для лечения COVID-19 на дому", - говорится в сообщении.

В Оренбургской области официально зарегистрировали 7 345 случаев заражения коронавирусом, в том числе 106 - за прошедшие сутки. Выздоровел 5 701 человек, 49 умерли. В стационарах, по данным регионального опештаба, находятся 700 человек, 39 пациентов - в тяжелом состоянии, семеро - на искусственной вентиляции легких, 180 пациентов получают кислородную поддержку.