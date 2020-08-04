NYT: глава управления здравоохранения Нью-Йорка ушла в отставку в свете пандемии

НЬЮ-ЙОРК, 4 августа. /ТАСС/. Глава управления здравоохранения Нью-Йорка Оксириса Барбо ушла в отставку из-за разногласий с мэром крупнейшего мегаполиса США Биллом де Блазио относительно борьбы с распространением нового коронавируса. Об этом сообщила во вторник газета The New York Times.

Журналисты издания ознакомились с письмом, в котором Барбо уведомила де Блазио об уходе со своего поста. Она выразила "глубокое разочарование" в связи с тем, что в период пандемии "несравненный опыт управления здравоохранения в сфере контроля над заболеваниями не использовали в той мере, в какой могли бы". По мнению Барбо, "всемирно известные эксперты" оказались "на заднем плане" в том, что касается борьбы с распространением инфекции в городе.

Де Блазио опубликовал заявление, в котором говорится, что новым главой управления станет Дейв Чокши. О причинах отставки Барбо в документе информации не приводится.

После начала пандемии коронавируса в штате Нью-Йорк, на территории которого находится одноименный мегаполис, первоначально сложилась значительно более тяжелая ситуация, чем в других частях США. В апреле власти города фиксировали более 500 летальных исходов ежедневно. Де Блазио подвергался в связи с этим жесткой критике. Позже ситуация стабилизировалась.

По данным Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США выявлено более 4,72 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 155,5 тыс. человек. В городе Нью-Йорк инфицированы более 225,9 тыс. человек, умерли свыше 23,5 тыс.