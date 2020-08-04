Омбудсмен назвала оправданным наказание для напавшего на школьницу подростка в Вольске

ТАСС, 4 августа. Уполномоченный по правам ребенка в Саратовской области Татьяна Загородняя будет наблюдать за судьбой подростка из Вольска, приговоренного во вторник к семи годам воспитательной колонии за нападение на школьницу. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте омбудсмена.

"Я убеждена, что терроризм не допустим и преступники должны быть наказаны самым серьезным образом. Учитывая, что Даниил - подросток, мера пресечения достаточная. Страшно пострадала девочка, а если бы удались планы с бутылками с зажигательной смесью?" - говорится в сообщении.

Загородняя намерена посетить подростка. Она уточнила, что постарается не упустить его из вида, когда его переведут в детскую колонию. Омбудсмен уточнила, что виновный через семь лет выйдет из колонии, а пострадавшая девочка останется инвалидом.

В мае прошлого года 15-летний ученик седьмого класса пришел в школу № 4 Вольска с топором и двумя бутылками, предположительно, с зажигательной смесью, одну он бросил в класс, вторую - в коридор. В коридоре он ударил топором по голове 12-летнюю ученицу и попытался скрыться. Подросток был задержан, возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Девочка осталась жива.

Суд во вторник признал подростка виновным в покушении на убийство двух и более лиц, в том числе заведомо малолетних, совершенном общеопасным способом с особой жестокостью из хулиганских побуждений и приговорил его к семи годам воспитательной колонии. Всего по уголовному делу признан потерпевшим 21 человек. Также был удовлетворен иск потерпевшей стороны на сумму 1 млн рублей, ранее сообщал ТАСС.