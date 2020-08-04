Союз адвокатов обратился в СК, ГП и администрацию президента по делу адвоката из КБР

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Федеральный союз адвокатов России (ФСАР) направил главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину, генеральному прокурору РФ Игорю Краснову и в администрацию президента РФ обращение, в котором просит принять меры для обеспечения беспристрастного и непредвзятого расследования в отношении адвоката из Кабардино-Балкарской Республики (КБР) Дианы Ципиновой. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Федеральной палаты адвокатов (ФПА) России.

"Президент ФСАР, вице-президент ФПА РФ Алексей Галоганов направил в Следственный комитет РФ, Генпрокуратуру РФ и Администрацию президента РФ открытое обращение с просьбой принять незамедлительные меры для обеспечения беспристрастного и непредвзятого расследования в отношении адвоката Дианы Ципиновой по уголовному делу, находящемуся в производстве старшего следователя первого отдела следственного управления СК РФ по Кабардино-Балкарской Республике капитана юстиции М. Б. Адамокова, а также обеспечить расследование незаконных действий сотрудников полиции, препятствовавших реализации конституционного права граждан на защиту", - сообщили в ФПА.

В обращении отмечается, что сотрудники полиции безосновательно преследовали адвокатов, исполнявших свои профессиональные обязанности. Также подчеркивается, что в отношении полицейских, не допустивших адвокатов к их подзащитному и избивавших защитников, не возбуждено уголовное дело, они не отстранены от исполнения обязанностей. Федеральный союз адвокатов России считает, что сомнения в беспристрастности и непредвзятости расследования по данному делу "могут быть устранены изъятием уголовного дела из производства следственного управления СК РФ по Кабардино-Балкарской Республике и передачей его следователю при председателе Следственного комитета РФ или в любой иной регион России".

Дела адвокатов в КБР

В отношении адвокатов Адвокатской палаты Кабардино-Балкарии Ратмира Жилокова и Дианы Ципиновой СК возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 318 ("Применение насилия неопасного для жизни и здоровья в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей") УК РФ.

По версии следствия, вечером 20 мая сотрудники ОМВД России по Урванскому району проверяли информацию о незаконной организации азартных игр в городе Нарткале. Сотрудница заведения, где, как предполагалось, велась незаконная деятельность, отказалась пустить их внутрь и позвонила адвокату Жилокову. Он начал провоцировать полицейских на конфликт, "предлагая одному из них снять форму и подраться", а потом "лбом нанес удар в голову и толкнул" одного из сотрудников МВД. После этого он был задержан и доставлен в отдел полиции, где помещен в комнату разбора. Личность задержанного была установлена, в отношении него были составлены протоколы об административном правонарушении по ст. 20.6.1 ("Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации и угрозе ее возникновения") и ст. 19.3 ("Неповиновение законным требованиям сотрудника полиции") КоАП РФ, а также зарегистрирован рапорт о применении физического насилия в отношении сотрудника правоохранительных органов.

В тот же вечер к отделу полиции, куда доставили Жилокова, прибыли два адвоката. Им было отказано в доступе в здание, так как у них не было адвокатского ордера и необходимых в период действия режима повышенной готовности масок и перчаток. Когда к ним присоединилась адвокат Ципинова, им удалось проникнуть в здание, но их вывели на улицу. Ципинова предпринимала неоднократные попытки, отталкивая полицейских, прорваться обратно в здание. Как сообщали в СК, она ударила полицейского рукой по лицу, а затем ногой в область паха.