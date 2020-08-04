В Северной Осетии зафиксировали рекордное число жителей, получающих пособия по безработице

ВЛАДИКАВКАЗ, 4 августа. /ТАСС/. Власти Северной Осетии зафиксировали рекордный охват населения пособиями по безработице. Всего в республике зафиксировано более 20 тыс. безработных граждан, с начала года по 1 августа на их поддержку направлено 310 млн рублей, сообщила ТАСС председатель республиканского комитета по занятости населения Альбина Плаева.

"По оказанию материальной поддержки безработным сейчас предпринимаются беспрецедентные меры. На рынке труда ничего подобного не было. Сейчас у нас абсолютный рекорд по охвату населения пособиями по безработице. Это способствует недопущению критической ситуации в данном вопросе", - сказала Плаева.

По ее словам, в частности, в Северной Осетии на выплаты пособий было направлено с начала года по 1 августа 310 млн рублей. Для сравнения, всего за 2019 года на эти цели было выделено 143 млн рублей.

Всего в республике зафиксировано более 20 тыс. безработных граждан. Уровень регистрируемой безработицы вырос с начала года по август с 1,6% до 6,9%.

Действующие меры поддержки

В настоящее время граждане, лишившиеся работы с 1 марта, получают в республике пособия в размере более 12 тыс. рублей, а также по 3 тыс. рублей за каждого несовершеннолетнего ребенка.

Граждане, которые работали в неформальном секторе, или длительно не работающие жители республики, получили возможность вместо 1,5 тыс. рублей получать 4,5 тыс. рублей пособий, а также выплаты по 3 тыс. рублей на каждого несовершеннолетнего ребенка.

Кроме того, в настоящее время принимаются дополнительные меры поддержки безработных. Так, 160 жителей республики, находящиеся под риском увольнения, в течение трех месяцев смогут получать порядка 12,5 тыс. рублей. Таким образом, будут поддержаны организации, которые не уволили работников из-за снижения доходов в связи с пандемией.

Также 311 безработных и находящиеся в поисках работы граждан будут трудоустроены на общественные работы. Участниками мероприятий могут стать предприятия и организации республики, за исключением государственных и муниципальных.

Между тем, как рассказала Альбина Плаева, часть оказавшихся на учете в службе занятости населения являются работниками неформальной занятости и имеют доходы.

"Мы подозреваем, что большая часть людей, которая обратилась в апреле к нам, действительно лишились рабочих мест, например, в кафе, на базарах. Но сейчас все ограничения сняты и большинство работодателей вернулись к обычному режиму, однако все равно они продолжают числиться у нас, получать пособия. Но мы это никак доказать не можем. Вся работа по легализации выявит тех, кто в тени и у нас числится, а на самом деле имеют доход", - отметила она.