Половину населения КБР включили в план иммунизации на осенне-зимний период

НАЛЬЧИК, 4 августа. /ТАСС/. Власти Кабардино-Балкарии (КБР) составили план иммунизации населения на осенне-зимний период, по которому от гриппа будут привиты 48% жителей региона. Об этом сообщается во вторник на сайте главы КБР.

"Возможный рост заболеваемости острой коронавирусной инфекцией наряду с ОРВИ и гриппом в осенне-зимний период 2020-2021 годов создает необходимость усиления мероприятий по предупреждению заболеваний и подготовке к правильной организации оказания медицинской помощи в новых условиях. Так, на 2020 г. составлен план иммунизации населения против гриппа в количестве 417,9 тыс. человек, в том числе 136,3 тыс. детей, что позволит охватить 48% от общей численности населения республики", - говорится в сообщении.

В сравнении с эпидсезоном 2019 г. план иммунизации увеличен на 79,9 тыс. доз. Отмечено, что на случай роста заболеваемости коронавирусом план иммунизации должен составить 60% от общей численности населения. Также плановой иммунизации против пневмококковой инфекции по эпидемическим показаниям подлежат дети в возрасте от 2 до 5 лет, взрослые из групп риска.

С 23 июля республика перешла на третий этап снятия ограничительных мер, введенных из-за распространения коронавируса. "Ситуация по коронавирусу остается стабильной с сохраняющейся тенденцией снижения числа заболеваний. В среднем в день выявляется 15-16 случаев инфицирования. Число находящихся в госпиталях снижается - сейчас это менее 300 человек, в реанимациях - 23 пациента", - отмечается в сообщении.