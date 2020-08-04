Помощник Трампа по нацбезопасности вернулся на работу после коронавируса

ВАШИНГТОН, 4 августа. /ТАСС/. Помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен вышел на работу после перенесенной коронавирусной инфекции. Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на представителя американской администрации.

О'Брайен вернулся в Белый дом после двух отрицательных тестов на наличие инфекции. Во время самоизоляции чиновник выполнял обязанности удаленно из дома, в котором есть специальное помещение для работы с секретными документами, отмечает издание.

Белый дом сообщил о заболевании помощника главы государства 27 июля, положительные результаты теста, по данным газеты, появились 23 июля. При этом в администрации утверждали, что риск заражения президента США Дональда Трампа отсутствует.

В начале июля газета The New York Times сообщила, что подруга старшего сына президента Кимберли Гилфойл, работающая в предвыборном штабе главы государства, заразилась коронавирусом. 8 мая стало известно о том, что инфекция обнаружена у пресс-секретаря вице-президента США Майкла Пенса Кэти Миллер - супруги советника Трампа Стивена Миллера. 7 мая телекомпания CNN передала, что коронавирус выявлен у военнослужащего из подразделения ВМС США, бойцы которого несут службу в Белом доме.