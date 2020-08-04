В Кирове проводят проверку из-за перевозки полицейскими ребенка в багажнике

КИРОВ, 4 августа. /ТАСС/. Служебная проверка начата в УМВД по Кировской области после возбуждения следственными органами уголовного дела о превышении должностных полномочий сотрудниками полиции, которые якобы перевозили 15-летнего подростка в отделение в багажнике автомобиля, сообщила во вторник пресс-служба УМВД по региону.

"В связи принятым процессуальным решением о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 286 УК РФ по факту превышения в Кирове должностных полномочий неустановленными сотрудниками полиции при доставлении несовершеннолетнего в отдел полиции в УМВД России по Кировской области проводится служебная проверка. При установлении должностного лица, виновного в превышении должностных полномочий, в отношении него будут приняты меры дисциплинарного воздействия вплоть до увольнения из органов внутренних дел", - говорится в сообщении.

По данным следствия, 21 июня 2020 года сотрудники полиции поместили 15-летнего подростка в багажник автомобиля, чтобы доставить последнего в отдел полиции.