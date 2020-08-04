В Ярославской области возобновляют работу организации дополнительного образования

ЯРОСЛАВЛЬ, 4 августа. /ТАСС/. Организации дополнительного образования возобновят работу в очном режиме с 5 августа. Об этом губернатор региона Дмитрий Миронов написал на своей странице в Facebook.

"5 августа разрешаем работать в очном режиме всем организациям дополнительного образования. Это и языковые школы, и курсы повышения квалификации, и кружки, и секции", - написал Миронов.

Он также отметил, что работа данных организаций допускается только при соблюдении социальной дистанции, с перерывами между занятиями не менее 20 минут. В группах должно быть не более 12 человек.

"Все остальные ограничения сохраняются в полном объеме. Масочный режим действует до особого распоряжения", - добавил Миронов.

В Ярославской области с начала пандемии коронавирус выявили у 6 190 человек. Общее количество выздоровевших - 5 456. Умер 31 человек. За прошедшие сутки в области зафиксировали 40 случаев заражения коронавирусной инфекцией.