Рязанский губернатор учредил региональную награду за борьбу с коронавирусом

ТАСС, 4 августа. Губернатор Рязанской области Николай Любимов учредил знак "За борьбу с COVID-19 на территории Рязанской области". Награду будут вручать за самоотверженный труд, проявленный при исполнении профессионального, гражданского долга, добровольчество и благотворительность, говорится в опубликованном во вторник постановлении главы региона.

"В связи с высокой общественной значимостью мероприятий по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Рязанской области в целях поощрения граждан постановляю учредить знак губернатора Рязанской области "За борьбу с COVID-19 на территории Рязанской области", - говорится в документе.

Согласно постановлению, награду смогут получить не более 5 тыс. человек, знак может вручаться как гражданам РФ, так и представителям иностранных государств, тесно связанных по роду деятельности с Рязанской областью.

"Знаком награждаются граждане за активную жизненную позицию в борьбе с новой коронавирусной инфекцией на территории Рязанской области, самоотверженный труд, проявленный при исполнении профессионального, гражданского долга, за заслуги в развитии общественной, благотворительной и добровольческой деятельности (волонтерства), сохранении и приумножении традиций милосердия", - говорится в приложении к постановлению об учреждении награды.

Как отмечается в документе, аверс знака представляет собой выполненный из золотистого металла равноконечный крест с концами, завершенными в форме особого вида трилистников с шариками между сегментами с рельефной надписью "За борьбу с COVID-19". На знаке также изображен обвитый змеей жезл, между плечами креста вмещены изображения пылающих сердец.

С начала пандемии в Рязанском регионе заболевание COVID-19 подтвердилось у 6411 человек.