Владимирские врачи частных медклиник получат выплаты за помощь пациентам с коронавирусом

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Врачи частных медицинских клиник Владимирской области получат право на федеральные стимулирующие выплаты за работу с пациентами, инфицированными коронавирусом. Соответствующее постановление подписал и.о. губернатора Александр Ремига, сообщает во вторник пресс-служба администрации региона.

"Стимулирующие выплаты за особые условия труда и дополнительную нагрузку в период борьбы с коронавирусом получат медицинские работники амбулаторно-поликлинического звена частных медорганизаций, которые обслуживают приписное население по системе ОМС. Это медперсонал клинической больницы "РЖД-Медицина" города Мурома, ее структурных подразделений во Владимире и Коврове, поликлиники "РЖД-Медицина" в Александрове, а также частной клиники "Эльче" в Гусь-Хрустальном", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, размер ежемесячной выплаты врачам амбулаторно-поликлинического звена, который рассчитывается с учетом фактически отработанного времени, может достигать 22,2 тыс. рублей, медперсоналу среднего звена - 11,2 тыс. рублей., младшему медперсоналу - 5,5 тыс. рублей.

В настоящий момент в регионе стимулирующие выплаты получили почти 11 390 сотрудников государственных медучреждений. Общая сумма выплат превысила 885 млн рублей.

Во Владимирской области в настоящий момент зарегистрировано 5683 заболевших, 24 из которых установлены за минувшие сутки. Выздоровели 5185 человек, умерли 149.