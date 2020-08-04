Азаров: Росгвардия не допустила нарушений на границе Самарской области с Казахстаном

ТАСС, 4 августа. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров во вторник заявил, что благодаря Росгвардии на границе региона с Казахстаном не было допущено противоправных действий. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой правительства региона.

"Во многом благодаря подразделениям Росгвардии удалось стабилизировать ситуацию, связанную со скоплением иностранных граждан на территории Большечерниговского и Борского районов и не допустить противоправных действий", - заявил Азаров на совещании с командующим Приволжским округом войск Росгвардии Александром Порядиным и начальниками региональных управлений ФСБ, МВД и Росгвардии.

Губернатор отметил слаженную работу всех силовых ведомств на территории региона в разрешении ситуации с мигрантами. В свою очередь Порядин заявил о высоком уровне организации этой работы со стороны правительства региона. "На сегодняшний день нет необходимости формировать отдельные подразделения Росгвардии для их сопровождения, местных сил вполне хватит для обеспечения безопасности", - приводятся его слова в сообщении.

Ранее в соцсетях были распространены кадры и информация о том, что на российско-казахстанской границе идут столкновения мигрантов и сотрудников Росгвардии. Якобы в Самарской области проживают сотни приезжих из Узбекистана и Таджикистана, которые пытались уехать домой, когда Казахстан закрыл границы из-за пандемии коронавируса.

В пресс-службе Росгвардии ТАСС сообщали, что стычка группы мигрантов с правоохранителями на российско-казахстанской границе на территории Самарской области, видеозапись которой расходится по соцсетям, произошла 3 августа. По данным ведомства, она была быстро локализована без вмешательства представителей Росгвардии.