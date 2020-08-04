Духовное управление мусульман РФ выразило соболезнования пострадавшим при взрыве в Ливане

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Взрыв в столице Ливана Бейруте является общенациональным горем и потрясением, мусульмане России выражают соболезнования родным погибших и пострадавших. Об этом во вторник заявил председатель Духовного управления мусульман Российской Федерации, Совета муфтиев России муфтий Равиль Гайнутдин.

"Выражаю свои искренние соболезнования в связи со взрывом в порту Бейрута, повлекшим за собой множество человеческих жертв, сотни ранений и увечий, масштабные разрушения. Ливан постигло поистине общенациональное горе и потрясение. В этот нелегкий час мусульмане России выражают сочувствие и искреннее сопереживание народу Ливана, скорбят вместе с теми, кто потерял в этой трагедии родных и близких", - приводит его слова пресс-служба Духовного управления мусульман РФ.

Он отметил, что мусульмане России молятся "о милости к душам погибших, об исцелении потерпевших и терпении тем, кого постигла утрата".

Мощный взрыв прогремел во вторник в районе морского порта Бейрута поблизости от базы ВМС Ливана. Как передает корреспондент ТАСС, взрывная волна сотрясла жилые кварталы ливанской столицы. Обрушились фасады нескольких зданий, расположенных поблизости от порта, повреждены жилые дома и офисы. По последним данным, в результате взрыва погибли 12 человек, сотни получили ранения. В порту работают пожарные команды, вертолеты тушат вспыхнувшие пожары с воздуха.