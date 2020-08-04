В Мценске открыли знак "Населенный пункт воинской доблести"

ТАСС, 4 августа. Памятный знак "Населенный пункт воинской доблести" открыли во Мценске Орловской области накануне празднования 77 годовщины освобождения города Орловской области от немецко-фашистских захватчиков. Он установлен в сквере "Вечный огонь", сообщает пресс-служба правительства региона.

"В Мценске состоялось открытие памятного знака "Населенный пункт воинской доблести". В сквере "Вечный огонь" у аллеи Славы и братской могилы защитников и освободителей города Мценска установлен соответствующий памятный знак. Он представляет собой стелу в виде развернутого знамени на постаменте. У подножия - щит, как символ доблестной защиты Отечества", - говорится в сообщении.

Звание присвоено Мценску 31 января 2020 года решением Орловского областного совета народных депутатов. В 2015 году села Вяжи-Заверх, Кривцово и Тросна стали первыми населенными пунктами воинской доблести Орловской области. Затем оно было присвоено Ливнам, селам Алексеевка Покровского района, Крупышино Дмитровского района, Протасово Малоархангельского района, Красное Залегощенского района, поселкам Верховье и Кромы.

"Памятный знак Мценск по праву заслужил всей своей героической историей. Работа по сохранению исторической памяти, увековечиванию подвига освободителей, всех героев-орловцев никогда не остановится на орловской земле", - сказал губернатор Орловской области Андрей Клычков.

Согласно региональному закону, единогласно принятому орловскими депутатами 23 апреля этого года, "почетное звание является высшей степенью признательности жителей Орловской области". В соответствии с новым законом, звание "Населенный пункт воинской доблести" будет присваиваться городу, деревне, селу или другому населенному пункту, на территории которых шли ожесточенные бои и в которых "защитники Отечества проявили мужество, стойкость и героизм".

В 1941 году во Мценске был сосредоточен Первый особый гвардейский стрелковый корпус, задача которого была не пустить в Москву Вторую армию Гудериана. Во время Орловско-Курской битвы в 1943 году за город происходили ожесточенные бои. 20 июля 1943 года город Мценск был освобожден частями Брянского фронта.