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Взрыв в порту Бейрута
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Путин выразил соболезнования президенту Ливана в связи со взрывом в порту Бейрута

Президент России пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим

ТАСС, 4 августа. Президент РФ Владимир Путин направил телеграмму соболезнования президенту Ливанской Республики Мишелю Ауну в связи с человеческими жертвами и масштабными разрушениями, вызванными взрывом в порту Бейрута, сообщает пресс-служба Кремля во вторник.

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"В России разделяют скорбь ливанского народа. Прошу передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим", - отметил президент в телеграмме.

Мощный взрыв прогремел во вторник в районе морского порта Бейрута поблизости от базы ВМС Ливана. По последним данным, в результате взрыва погибли 12 человек, сотни получили ранения. В порту работают пожарные команды, вертолеты тушат вспыхнувшие пожары с воздуха. 

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Путин, Владимир ВладимировичЛиванРоссияАун, МишельВзрыв в порту Бейрута
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