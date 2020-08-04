Путин выразил соболезнования президенту Ливана в связи со взрывом в порту Бейрута

ТАСС, 4 августа. Президент РФ Владимир Путин направил телеграмму соболезнования президенту Ливанской Республики Мишелю Ауну в связи с человеческими жертвами и масштабными разрушениями, вызванными взрывом в порту Бейрута, сообщает пресс-служба Кремля во вторник.

Что известно о взрыве в порту Бейрута

"В России разделяют скорбь ливанского народа. Прошу передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим", - отметил президент в телеграмме.

Мощный взрыв прогремел во вторник в районе морского порта Бейрута поблизости от базы ВМС Ливана. По последним данным, в результате взрыва погибли 12 человек, сотни получили ранения. В порту работают пожарные команды, вертолеты тушат вспыхнувшие пожары с воздуха.