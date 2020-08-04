В Коми с 1 сентября все учебные заведения заработают в очном формате

СЫКТЫВКАР, 4 августа. /ТАСС/. Образовательный процесс во всех учебных заведениях Республики Коми, от детских садов до вузов, начнется с 1 сентября в традиционном очном формате. Эти и другие решения о частичном снятии ограничений по коронавирусу приняли на региональном оперштабе, сообщил во вторник врио главы региона Владимир Уйба.

"Я думаю, эту новость ждали родители и педагоги - с 1 сентября во всех детских садах, школах, средних и высших учебных заведениях начнется образовательный процесс в традиционном очном формате", - рассказал Уйба в своем обращении к жителям региона, оно разместили на официальной странице Коми "ВКонтакте".

По его словам, с 5 августа возобновляется в полном объеме предоставление услуг по дополнительным образовательным программам, начнут работать музеи и выставочные залы. Во всех муниципалитетах, за исключением Воркуты и Усинска, где сохраняется большое количество заболевших коронавирусной инфекцией, возобновят работу физкультурно-спортивные организации. Но власти региона не решились открывать бассейны, они заработают с 30 сентября.

В Воркуте и Усинске с 5 августа возобновится работа кафе и ресторанов, ранее там разрешили только летние кафе и веранды, а в Воркуте еще и заработают торговые центры по продаже непродовольственных товаров. Также с 5 августа с учетом поступивших предложений от предпринимателей обслуживание в ресторанах и кафе продлили до 1 часа ночи, раньше им разрешали работать до 23 часов. С 15 августа в полном объеме заработают гостиницы, турбазы и санатории. С 1 октября в республике откроется театральный сезон и разрешили проведение спортивных и культурно-массовых мероприятий, пояснил руководитель региона.

По данным управления Роспотребнадзора по региону, на 4 августа в республике подтвердили 5 483 заразившихся коронавирусом, прирост за сутки составил 36 случаев. Выздоровели 4 244 человек, умерли 59 человек за весь период пандемии. По информации муниципального оперштаба Воркуты, в Заполярье на 4 августа подтвердили 1 572 заразившихся, в том числе один новый случай за сутки. Помимо этого, 1 773 человека находятся под наблюдением медиков Воркутинской поликлиники, 570 детей наблюдают медики Воркутинской детской поликлиники, 49 человек находятся на лечении в больницах. По данным Усинской ЦРБ, в Усинске на 4 августа 1 250 заразившихся (плюс 15 новых случаев за сутки), среди них 696 вахтовиков и 554 местных жителя.

При этом режим повышенной готовности продлен в Коми до 30 сентября, сохранили ограничения для пожилых граждан и лиц с сердечно-сосудистыми заболеваниями, болезнями органов дыхания, диабетом. Требования к оформлению цифровых пропусков сохранили для организаций, применяющих вахтовый метод работы.